Укроборонпром объявил тендер на международный аудит за 32,5 миллиона

Укроборонпром объявил тендер на электронной платформе ProZorro на проведение аудита концерна с привлечением международных экспертов на сумму 32,5 млн грн.

Об этом говорится на странице электронного аукциона РroZorro.

"Услуги независимого аудита Государственного концерна "Укроборонпром" и его предприятий с привлечением международных экспертов. Открытые торги с публикацией на английском языке. Ожидаемая стоимость тендера 32,5 млн грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что конечный срок обращения за разъяснением - до 11 августа; подачи тендерных предложений - 21 августа 2019 года.

Начало аукциона запланировано на 26 сентября 2019 года 15 час. 45 мин.

Размер минимального понижения цены - 325 тыс. грн, или 1%.

Конечный срок выполнения победителем тендера аудита концерна "Укроборонпром" - 10 апреля 2021 года. Читайте также: Кривонос: Аудит "Укроборонпрома" может восстановить доверие иностранных партнеров

Условия расчета за услугу отчетности за 2018 -2019 годы предусматривают внесение аванса в размере 40% до 15 мая 2020 года, но не ранее утверждения сторонами календарного графика предоставления соответствующей части услуг. А также выплату 60% суммы в течение пяти банковских дней с даты подписания сторонами акта предоставления соответствующей части услуг не ранее даты регистрации исполнителем налоговой соответствующей накладной в Едином реестре налоговых накладных.

Как сообщал Укринформ, Кабинет министров Украины 19 июня выделил 32,5 млн грн на международный аудит Государственного концерна "Укроборонпром".

Новый глава Наблюдательного совета ГК "Укроборонпром" Айварас Абромавичюс назвал проведение международного аудита финансовой деятельности главной задачей на ближайшую перспективу.