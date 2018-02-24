"Укроборонпром" проверяет сотрудников на детекторе лжи частной компании - эксперт

Одна из частных компаний по заказу "Укроборонпрома" проверяет работников оборонной промышленности Украины с использованием детектора лжи.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет Дмитрий Менделеев. Автор отмечает, что многие сотрудники "Укроборонпрома" и его предприятий имеют допуск к государственной тайне. Коммерческая и внутренняя информация на предприятиях ОПК может и не иметь грифов, но для иностранных спецслужб это своеобразный Клондайк.

"Так теперь по сути вопросов, которые задаются работникам предприятий ОПК. Думаю, что для украинской контрразведки это будет интересно, - пишет эксперт. - А вопросы сотрудникам ЧОП при проверке на детекторе лжи задаются такие: являетесь ли вы сотрудником СБУ, сотрудником ГУРМО, сотрудником СВР, агентом спецслужб? Второй блок вопросов относится к реализации внешнеэкономических контрактов и касается конкретных направлений сотрудничества с иностранными государствами. Кроме того, целый спектр вопросов относится к проверке личной лояльности к конкретным руководителям, кураторам Укроборонпрома и выявлению возможных доносчиков".