"Укроборонпром" совместно с американской компанией будет производить винтовку М16

Государственное предприятие "Укроборонсервис" совместно с американской компанией Aeroscraft будет производить стрелковое оружие по стандартам НАТО в Украине. Первым проектом станет винтовка М16, сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

Такие договоренности являются результатом подписанного Меморандума о сотрудничестве между двумя компаниям.

"Первым оружием, которое по пилотному проекту будет изготовлено в Украине, станет автоматическая винтовка М16 модели WAC47. Изготовление оружия по стандарту НАТО является важной частью развития и реформирования украинского ОПК", - сообщил глава ГП "Укроборонсервис" Сергей Микитюк.

Aeroscraft - известная компания, которая специализируется на производстве инновационных воздушных судов, сторожевых башен и стрелкового оружия.

M16 - американская автоматическая винтовка калибра 5,56 мм, разработанная и принятая на вооружение в 1960-х годах. M16 и ее варианты до настоящего времени остаются основным вооружением американской пехоты. Это одна из наиболее распространенных моделей стрелкового оружия в мире - было выпущено более 8 миллионов экземпляров.