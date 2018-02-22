"Укроборонпром" возглавил экс-начальник "Укрспецэкспорта"

Президент Украины Петр Порошенко назначил главой государственного концерна "Укроборонпром" Павла Букина, до этого занимавшего должность генерального директора "Укрспецэкспорта".

"Я благодарю за работу бывшего руководителя Романа Романова и желаю плодотворной работы новому руководителю концерна господину Павлу Букину", - сказал П.Порошенко в ходе видеострима на своей странице в соцсети "Фейсбук" в среду.

Президент отметил, что "Укроборонпром" станет первым в истории Украины государственным промышленным объединением, которое пройдет международный аудит.

"И, в конце концов, оно должно быть вертикально интегрированной компанией, работающей в соответствии с лучшими международными стандартами прозрачности, открытости и эффективности", - отметил президент.

Как отметил глава государства, кандидатура П.Букина одобрена Кабинетом министров и наблюдательным советом "Укроборонпрома".

П.Букин - 1976 гг. р., выходец из системы ВТС и госкомпании "Укрспецэкспорт". С апреля 2015 года - и. о. гендиректора, с февраля 2016 года - гендиректор госкомпании "Укрспецэкспорт". В 2012-2013 гг. - замгендиректора ГК "Укроборонпром".

Возглавлявший "Укроборонпром" с июля 2014 года Р.Романов освобожден от должности 12 февраля указом президента Украины No26/2018 в связи с поданным им прошением об отставке.

Vse.Media

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