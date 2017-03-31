"УКРОП" обжаловал конфискацию взносов

Юристы партии "УКРОП" подали апелляцию на решение Печерского суда относительно конфискации добровольных взносов членов партии.

Об этом говорится в заявлении партии, которое обнародовано 31 марта.

По мнению " УКРОПа", Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции "придирается к мелочам в отчетности политсил".

Там утверждают, что "законность способа, которым "УКРОП" принимал средства на осуществление своей уставной деятельности от членов партии, подтвердили выводы внутреннего и внешнего аудита".

В партии считают, что "действия НАПК являются ничем иным, чем попыткой оказать давление на оппозиционную партию, а также попыткой оправдать собственное существование и отвлечь внимание от серьезных провалов в деятельности агентства".

Ранее во время брифинга 31 марта глава НАПК Наталья Кочак заявила, что Печерский райсуд Киева принял решение о конфискации у политической партии "УКРОП" 468 тысяч 946 гривен за нарушение правил взносов от физических и юридических лиц.