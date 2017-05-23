"Укрзализныця" намерена запустить поезд Львов - Краков

ПАО "Укрзализныця" планирует 1 августа отправить в первый рейс поезд Львов - Краков, сообщила пресс-служба компании со ссылкой на ее главу Войцеха Балчуна.

"Работаем над внедрением железнодорожного сообщения с Краковом. Возможно, примем предложение польских коллег и реализуем проект с помощью системы раздвижных тележек SUW-2000. Сейчас изучаем варианты", - сообщил он.

По словам В.Балчуна, украинские железнодорожники активно работают над улучшением международного сообщения с соседними странами.

Он добавил, что безвизовый режим с ЕС открывает перед ПАО новые перспективы и "Укрзализныця" намерена активно осваивать рынок международных железнодорожных перевозок.

"После Кракова планируем связать поездом Черновцы с Румынией и другие проекты", - сказал он.