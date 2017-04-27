Умер бывший народный депутат от Крыма Лев Миримский - СМИ

До кончины экс-нардеп пережил два инсульта и был срочно госпитализирован, но сердце не выдержало

Сегодня ночью ушел из жизни бывший народный депутат Украины от Крыма и лидер партии "Союз" Лев Миримский, у которого перед этим случилось два инсульта. Об этом сообщает Крымское агентство новостей со ссылкой на достоверный источник.

Сообщается, что 57-летний экс-нардеп до этого пережил два инсульта. В больницу он попал в критическом состоянии, после чего сердце его не выдержало и остановилось этой ночью.

Эту информацию подтверждает и агентство "Крыминформ", ссылаясь на два источника, близких к бывшему политику.

Отмечается, что после аннексии Крыма Россией, он решил уйти из политики. После себя он оставил троих детей.