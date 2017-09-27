Умеров заявил, что остается сторонником украинского Крыма

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров заявил, что остается сторонником возвращения аннексированного Крыма под контроль Украины.

Об этом он сказал 27 сентября после оглашения приговора, выступая перед крымчанами, пришедшими поддержать его у здания Симферопольского райсуда.

- Считаю аннексию - аннексией, оккупацию - оккупацией, а нынешнюю власть - преступной, - отметил Умеров на видео, которое трансливало Крым.Реалии с площадки перед зданием суда.

Подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд в среду, 27 сентября, вынес приговор по делу одного из лидеров крымскотатарского национального движения, зампредседателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова в виде двух лет в колонии-поселении.

Перед судебным заседанием адвокат Ильми Умерова выражал надежду на то, что обнародованный 25 сентября доклад Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации в аннексированном Крыму может повлиять на смягчение приговора его подзащитному.

ФСБ по Крыму 12 мая 2016 года возбудила против Ильми Умерова уголовное дело по ст. 280.1 за якобы призывы в эфире телеканала ATR к действиям, которые угрожают территориальной целостности Российской Федерации.

Ильми Умеров утверждает, что дело против него возбуждено на основании двух фраз, выдернутых из контекста и неверно переведенных, с добавлением слов, которых он не говорил.

QHA Крымские Новости

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