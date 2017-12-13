"Унижение для Украины": Савченко жестко "прошлась" по Саакашвили

Надежда Савченко назвала движение Михаила Саакашвили унижением для Украины. Об этом нардеп заявила в эфире программы "Субъективные итоги дня" на телеканале NewsOne.

"Для внешней политики это (движение Саакашвили, - ред.) - унижение для Украины. Унижение в хаосе, коррупции, бардаке, неумении власти", - сказала она.

Кроме того, нардеп отметила, что движение Саакашвили - это сухой политический расчет, которым пользуются депутаты, чтобы подобраться поближе к власти.

В сети пользователи неоднозначно отреагировали на такое заявление Савченко.

"Очередной бред от Савченко, уже перестал удивляться ее нелогичным поступкам", - пишут в комментариях.

"Не тебе, тупая курица, осуждать Саакашвили. Тебе никогда не дорасти до уровня Саакашвили. Интеллектом не вышла. Он свою страну поднял из такого дер*ма. Реально пересажал много коррупционеров. А что ты сделала для своей страны? Какие у тебя заслуги? Какое у тебя образование? Ты хотя бы знаешь семь языков, как он? Ты закончила лучшие вузы США, как он? Поэтому сиди и не тявкай", - возмутились в сети.

"Надя танцует прикольно, когда "синяя"!" - вспомнили пользователи.

"Савченко очень осторожная и умненькая девушка. Саакашвили Украине нужен, как воздух в реанимации! Надеюсь, их объединит общая цель. Давай, Михаил, на тебя равняется весь честный народ Украины", - отметили юзеры.

"Савченко говорит не своим умом. Ее устами говорят явные враги Украины", - считают пользователи.

"Савченко разочаровала. Так за нее переживали... Но она ненастоящая. Придумала себе образ солдатки, ни мужик, ни баба. Вкуса и стиля - ноль! И столько же ума. Одни телевикторины! Не уважаю!" - добавили в сети.

"Существование самой Савченко - это позор для Украины!" - написали в комментариях.

Ранее на суде Саакашвили назвал себя пленным украинского олигархата.

Styler РБК-Украина