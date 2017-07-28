УНН: Трояна поймали на взятке. Троян опровергает

Агентство УНН утверждает, что заместитель министра внутренних дел Вадим Троян попался на крупной взятке.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

112 канал пишет, что Троян опроверг эту информацию. "Если бы так было бы, представить можно только, какое было бы кино", - написал он в переписке в фейсбуке.

Ранее сегодня Генпрокуратура сообщила о задержании заместителя руководителя одной из общественных организаций, его сообщника и помощника должностного лица Министерства внутренних дел. Они требовали от представителя одного из предприятий 1,5 млн гривен "с применением угроз жизни и здоровью".

Деньги злоумышленники требовали в обмен на привлечение Нацполицией к уголовной ответственности работников Государственной фискальной службы одного из районов Киева. Эти налоговики, как отмечается в сообщении, создавали умышленные помехи для работы предприятия. Кроме того, за эти деньги подозреваемые обещали "осуществить физическое и психологическое давление на должностных лиц одного из обществ", чтобы вернуть предприятию деньги из-за поставки якобы некачественной продукции производственно- технического назначения.

Заместителю руководителя общественной организации и его сообщнику сообщено о подозрении пол ч. 2 ст. 189, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 369-2 УК Украины (вымогательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц, с угрозой убийства или причинения тяжких телесных повреждений, причинившее значительный ущерб потерпевшему, а также получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды).

Помощнику должностного лица Министра внутренних дел Украины сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 369-2 УК Украины (получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды).