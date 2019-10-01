Уполномоченным Президента по земельным вопросам назначен Роман Лещенко

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Романа Лещенко уполномоченным Президента Украины по земельным вопросам (вне штата), передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента в Twitter.

В сообщении также отмечается, что 1 октября Глава государства подписал соответствующий указ и пожелал успехов новому уполномоченному.

Добавим, что на сайте Офиса Президента размещен соответствующий указ No727/2019.

"Назначить Лещенко Романа Николаевича Уполномоченным Президента Украины по земельным вопросам (вне штата)", - говорится в документе.