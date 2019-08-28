Урочисте засідання Ради відбудеться 29 серпня о 10 годині

Урочисте засідання Верховної Ради України з нагоди складення присяги новообраними народними депутатами України відбудеться 29 серпня о 10:00.

Про це повідомляє пресслужба Апарату Верховної Ради.

Як зазначається, Урочисте засідання Верховної Ради з нагоди складення присяги новообраними народними депутатами відбудеться 29 серпня о 10:00.

Пресслужба Апарату ВР відкрила акредитацію представників засобів масової інформації на Урочисте засідання, яке триватиме до 17:00 28 серпня.

Журналістів пропускатимуть через 1-й під'їзд за списком за наявності паспорту та редакційного посвідчення.