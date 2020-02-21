Уровень доверия к правительству Украины существенно снизился - опрос

В Украине уровень доверия к правительству существенно снизился в течение последних месяцев. Наивысших показателей он достигал в сентябре 2019 года, когда доверяли 57% респондентов, не доверяли - лишь 22%. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова.

В феврале же 2020 года полностью деятельность правительства поддерживают 6% респондентов, поддерживают отдельные мероприятия - 34%, не поддерживают уже 51%. Деятельность премьер-министра Алексея Гончарука полностью поддерживают 6%, поддерживают отдельные мероприятия - 29,5%, не поддерживают - 52%.

Доверяют правительству 28% респондентов, не доверяют - 64,5%, выражают доверие Гончаруку 25% опрошенных, не доверяют - 63%.

Указывается, что уровень доверия существенно зависит от политических симпатий граждан: среди представителей электората партии "Слуга народа" доверяют правительству 65%, не доверяют - 27%, среди представителей электората партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" - соответственно 11% и 88%, "Европейская солидарность" - соответственно 8% и 89%, "Батькивщина" - соответственно 18,5% и 75%.

Исследование было проведено с 13 по 17 февраля. Опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донбасса. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

По материалам: Центр Разумкова