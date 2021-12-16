Урсула фон дер Ляєн: Росія - сторона конфлікту, а не посередник у Нормандському форматі

Німеччина і Франція грають у Нормандському форматі роль модераторів і спостерігачів, а Росія є однією зі сторін конфлікту.

Про це під час пресконференції у Брюсселі за підсумками саміту Східного партнерства заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Саме так вона відповіла на запитання журналістів, який формат переговорів з Росією ЄС обиратиме у разі реагування на нову агресію проти України.

«Формат переговорів є дуже чітким. Після анексії Криму Росією був створений Нормандський формат, де Німеччина та Франція - модератори та спостерігачі, а сторонами конфлікту є Україна і Росія. Ми працюємо в цьому форматі. Я думаю, це і є потрібний формат для цього конфлікту», - сказала фон дер Ляєн.

Вона підтвердила, що влітку цього року Єврокомісія отримала від Європейської ради завдання розробити різні варіанти дій у разі подальшої агресії Росії проти України, і виконала «домашнє завдання». Тож Євросоюз готовий відповісти на агресивні дії РФ, хоча сподівається, що такого не станеться.

«Однією з тем нашої зустрічі була спільна занепокоєність щодо російського нарощування сил уздовж східних кордонів України. Ми закликаємо Росію провести деескалацію та утримуватися від будь-яких агресивних дій. Ми продемонстрували Україні нашу тверду підтримку її суверенітету та територіальної цілісності. Не має бути жодних сумнівів – Європейський Союз відповість твердо на будь-яку подальшу агресію проти України», - наголосила Урсула фон дер Ляєн.

Нагадаємо, 15 грудня в Брюсселі відбувся 6-й саміт Східного партнерства. Лідери ЄС та п’яти країн-партнерів – України, Грузії, Молдови, Вірменії та Азербайджану, - підбили підсумки за попередні роки та визначили перспективи.

Як відомо, Росія відмовляється визнавати себе стороною конфлікту на сході України. Натомість вона намагається позиціонувати себе як посередника у Нормандському форматі переговорів.