Уряд призначив мовного омбудсмена

Кабінет міністрів призначив Тараса Креміня уповноваженим із захисту державної мови.

Про це у Facebook повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.

За створення Секретаріату зі штатом до 50 осіб проголосували два тижні тому, уточнив міністр.

Сам Кремінь у коментарі УП. Життя раніше розповів, що за освітою є вчителем української та іноземної мов. У 2014 році він став головою Миколаївської обласної ради.

Крім того, з 2014 по 2019 року був народним депутатом Ради й очолював підкомітет з питань середньої та загальної освіти.

Кремінь, з-поміж іншого, заявив, що Україні потрібна Державна програма сприяння опануванню державної мови.

"Я бачу це у тому, що треба максимально сприяти її поширенню і розповсюдженню реалізації творчих ініціатив, обов'язкове започаткування безкоштовних курсів з вивчення української. Така практика в багатьох регіонах є. Це так звані волонтерські курси, але я думаю, що тут з боку держави повинна бути максимальна підтримка", - уточнив Кремінь.

Як повідомляв УНІАН, у квітні уповноважений із захисту української мови Тетяна Монахова заявила, що йде з посади. Чиновниця розповіла, що за час роботи не було створено секретаріату омбудсмена та профінансовано його діяльність.

