Уряд призначив юристку Ганну Маляр заступницею міністра оборони

Юристка-кримінологиня та телевізійна експертка Ганна Маляр стала заступницею міністра оборони України

У середу, 4 серпня, уряд призначив Ганну Маляр заступницею міністра оборони України. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Ганна Маляр у Міноборони очолить напрям стратегічних комунікацій та інформаційної політики Міноборони.

"Професійно темою стратегічних комунікацій у секторі безпеки і оборони я займаюсь з тих пір, як почалась війна. Вже тоді стало очевидно, що Російська Федерація веде її як військовими, так і невійськовими методами. Тож, потрібно було швидко організовувати захист України в інформаційному просторі та опановувати навички ведення гібридної (асиметричної) війни", - прокоментувала Ганна Маляр призначення у своєму Facebook.

Що відомо про нову посадовицю?

Ганна Маляр - голова Центру правових та кримінологічних досліджень, юристка, кандидатка юридичних наук, адвокатка, авторка понад 40 наукових праць. Сфера наукових інтересів - злочини проти основ національної безпеки, воєнні злочини, злочини проти миру.

Також вона є позаштатною консультанткою Комітету Верховної Ради з питань Національної безпеки, оборони та розвідки і викладачкою Національної школи суддів України. А окрім того - тренеркою підрозділів сектору безпеки і оборони зі стратегічних комунікацій. Ганна Маляр розробляє напрям "Інформаційні операції як елемент злочинів, що посягають на національну безпеку та мир. Виявлення та знешкодження інформаційних технологій впливу, які загрожують національній безпеці".

Новопризначена посадовиця бере участь в якості експерта у телевізійних проектах та програмах телеканалів Інтер, 1+1, Україна, ICTV, Прямий, СТБ, 5 канал, НАШ, Новий канал, НТН, Чорноморка, Еспресо, Магнолія-ТВ, Телеканал 24, Україна 24, Апостроф ТВ, UA: Перший.

Додамо, що 30 липня міністр оборони України Андрій Таран підписав наказ про призначення полковниці медичної служби, головної інспекторки Головної інспекції Міністерства оборони Тетяни Остащенко на посаду командувача Медичних сил Збройних сил України. Це уперше в Україні жінка очолила одне з Командувань.

Нагадаємо, у середу, 4 серпня, Кабмін також призначив заступниками міністра внутрішніх справ Мері Акопян та Богдана Драп'ятого, а Мустафу Найєма - заступником міністра інфраструктури. Натомість уряд звільнив з посади заступника голови МВС Антона Геращенка, який працював у міністерстві увесь час головування Арсена Авакова.

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