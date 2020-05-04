Уряд продовжив карантин, але ввів низку послаблень

Кабінет міністрів продовжив дію обмежувальних закладів до 22 травня, проте запровадив низку послаблень після 11 травня. Зокрема планується відкрити парки, сквери та зони відпочинку. Відповідне рішення було ухвалене під час засідання уряду.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пояснив, що останні соцопитування показують, що більшість українців підтримують введення карантинних заходів і вважають їх оптимальними.

"Уряд у першу чергу зацікавлений, щоб якомога швидше запустити всі сфери економіки, які ми вимушені були призупинити через пандемію. У своїх рішеннях ми керуємося виключно даними наших профільних спеціалістів- вірусологів, епідеміологів, працівників кліничних лабораторій та аналітиків Академії наук України", - розповів він

"Але нині головне не розслаблятися. З 11 травня ми починаємо перші послаблення, як і обіцяли", - сказав Шмигаль.

Пом'якшення, які планується зробити з 11 травня: відкриття парків, скверів, салонів краси, перукарень, але згідно з застереженнями, які розробили у МОЗ.

"Ми дозволимо роботу літніх майданчиків, кафе і ресторанів під відкритим небом", - додав очільник уряду.

Він наголосив на необхідності правильного виходити з карантину.

"Пом'якшення карантину не означає його зняття. Карантин буде продовжений до 22 травня", - сказав Шмигаль.