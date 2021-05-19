Уряд схвалив програму "м'якої українізації" до 2030 року

Кабінет міністрів схвалив концепцію держпрограми з розвитку і функціонування української мови

. Про це повідомив глава Міністерства культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко у своєму Telegram- каналі.

Так звана "м'яка українізація" розрахована на дев'ять років - до 2030 року.

Програма включає:

- обов'язкове використання державної мови представниками влади, недопущення її дискримінації;

- курси з вивчення української мови (зокрема в онлайн-форматі);

- поліпшення якості викладання української в навчальних закладах;

- підтримку і популяризацію української мови за кордоном;

- проведення наукових досліджень у сфері українського мовознавства та соціолінгвістики, а також української мови жестів;

- підтримку українського культурного продукту, поліпшення його якості на телебаченні, радіо, в кіно і відеомережі;

- український дубляж кіно;

- розвиток книговидавничої справи в Україні.

Таким чином, за словами міністра, програма "українізації" передбачає, що українська мова застосовуватиметься в усіх сферах суспільного життя країни. 9 березня 2021-го президент Володимир Зеленський заявив, що українська повністю захищена, а ті, хто піднімає мовне питання - "хочуть хайпанути". 30 березня глава МВС Арсен Аваков заявив, що треба "вітати розвиток нашої російської мови".

5 квітня Мендель сказала, що Росія не є монополістом російської мови, треба голосно заявити, що в Україні є "українська російська мова".

В середині квітня глава Мінкульту Олександр Ткаченко заявив, що не розуміє, що таке "українська російська мова", і є прихильником "м'якої українізації".