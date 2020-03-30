Уряд запропонував нових кандидатів на пости міністерств енергетики, фінансів та охорони здоров'я

30 марта 2020, 13:02
 Политика Источник: 4-та Влада
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Проект Постанов про призначення нових міністрів сьогодні вранці виклали на офіційний сайт Верховної Ради України.

Як зазначено на сайті ВРУ, Кабінет Міністрів України пропонує звільнити Ємця І. М. з посади Міністра охорони здоров'я України, та Уманського І. І. з посади Міністра фінансів України.

Також Кабмін вніс кандидатуру Степанова М. В. на посаду Міністра охорони здоров'я України, Марченка С. М. на посаду Міністра фінансів України.

Також Уряд пропонує призначити Буславець О. А. на посаду Міністра енергетики та захисту довкілля України.

Источник: 4-та Влада
 
 
 