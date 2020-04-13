Уряд зареєстрував у Раді свою програму діяльності

Уряд зареєстрував у Верховній Раді проєкт постанови No3330 "Про Програму діяльності Кабінету Міністрів України".

Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради.

Зазначається, що 13 квітня проєкт одержаний Верховною Радою і переданий на розгляд керівництву парламенту.

Текст проєкту постанови наразі не оприлюднений.

Як повідомлялося, 13 квітня Верховна Рада збереться на позачергове пленарне засідання, на якому планується розглянути законопроєкт щодо внесення змін до Державного бюджету на 2020 рік у повторному першому читанні та низку інших законопроєктів.