Уряд звільнив голову Держлісагентства

Про це написав представник уряду у Верховній Раді.

Кабінет міністрів звільнив голову Державного агентства лісових ресурсів Андрія Заблоцького. Про це написав представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан у Facebook.

"Також на своєму засіданні уряд прийняв кадрове рішення - звільнити голову Державного агентства лісових ресурсів України Заблоцького Андрія Володимировича", - зазначив він.

Нагадаємо, 24 грудня 2019 року Кабінет міністрів призначив головою Державного агентства лісових ресурсів Андрія Заблоцького на п'ять років.

Про це написав представник уряду у Верховній Раді.

Кабінет міністрів звільнив голову Державного агентства лісових ресурсів Андрія Заблоцького. Про це написав представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан у Facebook.

"Також на своєму засіданні уряд прийняв кадрове рішення - звільнити голову Державного агентства лісових ресурсів України Заблоцького Андрія Володимировича", - зазначив він.

Нагадаємо, 24 грудня 2019 року Кабінет міністрів призначив головою Державного агентства лісових ресурсів Андрія Заблоцького на п'ять років.

Тиждень.ua

https://tyzhden.ua/News/245293