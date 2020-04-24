Уряд звільнив Масліченка з посади заступника міністра енергетики

Уряд звільнив Сергія Масліченка з посади заступника міністра енергетики та захисту довкілля України за власним бажанням.

Відповідна постанова прийнята у п'ятницю на позачерговому засіданні Кабміну та оприлюднена на Урядовому порталі.

"Звільнити Масліченка Сергія Олександровича з посади заступника міністра енергетики та захисту довкілля України за власним бажанням", - йдеться у документі.

Колишній асоційований директор департаменту енергоефективності та зміни клімату Європейського банку реконструкції та розвитку Сергій Масліченко отримав посаду заступника міністра енергетики та захисту довкілля 3 листопада 2019 року.

Масліченко відомий як один з авторів програми ЄБРР з термомодернізації під назвою IQ Energy, а також програми фінансування альтернативної енергетики USELF (Ukraine Sustainable Energy Lending Facility). Також він є співзасновником Центру трансферу технологій та фінансів в області зміни клімату FINTECC (Finance and Technology Transfer Centre for Climate Change).

Сергій Масліченко у 1999-2002 роках працював консультантом з питань енергетики у Верховній Раді та Кабінеті міністрів України. У 2003 році він заснував і очолив громадську організацію "Український центр економічного і правового аналізу". Масліченко консультував уряд Великобританії з питань енергетичної стратегії Росії та Казахстану.

З 2007 року він керував розвитком бізнесу ЄБРР в галузі енергоефективності та відновлюваної енергетики в Україні, Польщі, Вірменії та Азербайджані. У сферу його діяльності, зокрема, входила підготовка і фінансування проєктів з підвищення енергоефективності в промисловості і агропромисловому комплексі, фінансування підвищення енергоефективності громадських будівель.