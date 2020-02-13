Усилить поддержку: сенаторы США решили встретиться с Зеленским в Киеве

В Киев прибудет делегация сенаторов США, которые в пятницу, 14 февраля, встретятся с президентом Владимиром Зеленским

Информация об опубликована на официальном сайте сенатора-демократа Криса Мерфи, передает "ДС".

Кроме него, в Киев приедут двое республиканцев - Рон Джонсон и Джон Баррассо. Все сенаторы - члены комитета по внешним связям Сената США по вопросам Европы и регионального сотрудничества в области безопасности.

"Сейчас отношения США и Украины важны как никогда. Будущее Украины имеет значение для Соединенных Штатов, и мы должны убедиться, что Украина знает о том, что мы рассматриваем ее как стратегического союзника. Поэтому мы едем в Киев как двухпартийная делегация, чтобы усилить нашу поддержку ", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп намерен предложить Конгрессу сократить миллиарды долларов внешней помощи в бюджете на 2021 финансовый год, однако Украину это не коснется.