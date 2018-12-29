Условно сейчас существуют две СБУ - одна воюет с агрессором, а вторая помогает президенту - Трепак

Это ведет к разрушению СБУ как спецслужбы, потери ею своего функционального назначения.

Условно говоря, сейчас существуют две СБУ, - одна из них воюет с агрессором, противодействует разведывательно-подрывной деятельности против Украины, борется с терроризмом, а вторая действует как личная служба безопасности президента и его окружения. Если первая выполняет функцию "щита и меча" государства, то вторая является одним из главных инструментов решения политико-частных вопросов, которые становятся доминирующими в деятельности СБУ.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет Виктор Трепак, экс-первый заместитель председателя Службы безопасности Украины. По его мнению, особенно это становится очевидным с приближением выборов, когда спецслужба включается в избирательный процесс на стороне одного из его субъектов.

"Руководству СБУ чрезвычайно сложно, с одной стороны, удовлетворять все прихоти Банковой, а с другой - обеспечивать надлежащее реагирование на внутренние и внешние угрозы национальной безопасности, - отмечает эксперт. - Это ведет к разрушению СБУ как спецслужбы, потери ею своего функционального назначения, перерождению в средство политических преследований и выполнения коммерческих задач. Это при том, что по своему кадровому и оперативно-техническому потенциалу СБУ является сверхмощным государственным органом специального назначения, который при правильном (законном) использовании может качественно изменить ситуацию в сфере национальной безопасности".

Подробнее о самых важных шагах по реформированию СБУ читайте в статье Виктора Трепака "СБУ-2019: 5 жизненно важных изменений" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".