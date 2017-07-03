Уволенный за коррупцию прокурор Сус просит суд восстановить его в должности

Бывший старший следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры Дмитрий Сус просит суд восстановить его в должности.

Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос "Українських Новин".

"Определением Окружного административного суда Киева от 23.05.2017 открыто производство в деле по иску Суса Д.Н. к генеральному прокурору Украины", - говорится в сообщении.

В своем иске Сус просит суд признать противоправным и отменить приказ от 13 апреля 2017 года об его увольнении. Суд начнет рассматривать дело 5 сентября.

Экс-прокурор отказался объяснять мотивацию своего иска, заявив, что "не намерен комментировать вопросы, связанные с Генпрокуратурой".

Напомним, в апреле генпрокурор Юрий Луценко уволил из прокуратуры старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления ГПУ Дмитрия Суса. Отмечалось, что Сус был уволен "за систематическое нарушение законов "О предотвращении коррупции", "О прокуратуре", правил прокурорской этики и за действия, которые порочат звание прокурора". Причиной стало то, что Сус в своей декларации "забыл" указать записанный на бабушку внедорожник Audi Q7.

Этот автомобиль стал объектом внимания журналистов после конфликта Суса и ГПУ с НАБУ летом прошлого года. Вскоре после этого Сус заявил в полицию, что внедорожник угнали. Позже выяснилось, что Сус ездит на автомобиле Shkoda Octavia с номерами якобы угнанного Audi Q7.

