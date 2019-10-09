Уволены главы Украэроруха и Регуляторной службы

Кабинет министров Украины на заседании в среду, 9 октября, уволил временно исполняющего обязанности директора Государственного предприятия обслуживания воздушного движения (Украэрорух) Александра Доценко и главу Государственной регуляторной службы Ксению Ляпину.

Об этом на брифинге после заседания сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

Стоит отметить, Ляпина возглавляла Регуляторную службу с начала января 2015 года, Доценко занимал должность с июня 2019 года.

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