Увольнение с должности главы КГГА является неконституционным, - Кличко

Виталий Кличко заявил, что увольнение с должности главы Киевской городской государственной администрации является неконституционным.

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

Он считает, что увольнение главы КГГА является неконституционным и нарушением закона. По словам Кличко, в случае, если это произойдет, то он будет обращаться в судебные инстанции, к европейским партнерам.

"Европейская хартия местного самоуправления уже свои выводы в этом ключе сделала. Если мы хотим построить демократическое государство, то "спускать парашютистов" в городскую власть, пренебрегая мнением граждан, неправильно", - заявил он.

Кличко заявил, что обжалует это решение в судах и будет прилагать усилия для создания исполкома Киевсовета.

"Я буду использовать все методы. Я буду обжаловать данное решение в судах. Я буду прилагать усилия для создания исполкома, буду обращаться к европейским партнерам, тем, кто помогает Украине стать европейской страной. Я буду использовать все методы", - заявил он.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что мэр Киева Виталий Кличко потерял контроль над столицей. Кроме этого, глава ОП заявил, что ему предлагали взятку за то, чтобы не увольняли Кличко. Эта информация будет передана в правоохранительные органы.

После этого Кличко обратился к президенту Владимиру Зеленскому и сказал, что все, что говорил Богдан полная чушь и некомпетентность. Также мэр Киева обратился в НАБУ после заявлений Богдана.