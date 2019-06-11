В 12 областях назначены временные губернаторы

Сегодня президент уволил 15 глав облгосадминистраций, а назначил пока 12. Без губернаторов остались Одесская, Херсонская и Полтавская области.

Президент Владимир Зеленский во вторник, 11 июня, назначил временно исполняющих обязанности глав 12 областных государственных администраций вместо уволенных.. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.

Так, Зеленский назначил: Наталью Романову врио главы ОГА в Черниговской области, Владимира Кальниченко - Хмельницкой ОГА, Вадима Акперова - Сумской ОГА, Ивана Крысака - Тернопольской ОГА, Вячеслава Боня - Николаевской ОГА, Ростислава Замлинского - Львовской ОГА, Сергея Коваленко - Кировоградской ОГА, Вячеслава Кучера - Киевской ОГА, Марию Савко - Ивано-Франковской ОГА, Еллу Слепян - Запорожской ОГА, Ивана Дурана - Закарпатской ОГА, Александра Киричука - Волынской ОГА.

Ранее сегодня стало известно, что Зеленский уволил губернаторов 15 областей, а именно: Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, Сумской, Полтавской, Одесской, где отстранен от исполнения обязанностей и.о. главы, Николаевской, Львовской, Кировоградской, Киевской, Ивано- Франковской, Запорожской, Закарпатской и Волынской.