В 2005 году Манафорт рекомендовал Ахметову избавиться от Януковича - расследование СМИ

В своих выводах Манафорт не менее десятка раз рекомендует бизнесмену любой ценой немедленно избавиться от Виктора Януковича, отмечая, что рейтинг его непопулярности гораздо выше, чем рейтинг Партии регионов

В 2005 году, через несколько месяцев после Оранжевой революции, команда скандального политтехнолога Пола Манафорта отправила миллиардеру Ринату Ахметову отчет, в котором рекомендовала реформировать Партию регионов и избавиться от ее непопулярного лидера Виктора Януковича. Об этом пишет "Русская служба BBC", ссылаясь на материалы дела Манафорта, собранные офисом спецпрокурора Роберта Мюллера.

Так, летом 2005 года команда Манафорта провела всеукраинский опрос общественного мнения, по итогам которого политтехнолог написал отчет. Документ был направлен Ринату Ахметову.

По данным опроса, 60% представителей среднего и рабочего класса, 49% самых бедных слоев населения и 36% этнических русских по всей Украине верили в то, что страна движется в правильном направлении.

При этом, 60% респондентов негативно относились к Януковичу, а 37% испытывали категорическкую неприязнь. 87% жителей Украины крайне негативно отнеслись к идее его возможного премьерства в 2006 году.

Отмечается, что в своих выводах Манафорт не менее десятка раз рекомендует бизнесмену любой ценой немедленно избавиться от Виктора Януковича, отмечая, что рейтинг его непопулярности гораздо выше, чем рейтинг Партии регионов.

Как отмечалось в отчете, любая критика из уст Януковича не будет услышана по причине неприятия его личности в целом и дискредитации его имиджа в период Оранжевой революции. Манафорт настаивал, что новый лидер Партии регионов не должен ассоциироваться с Януковичем или Кучмой, а в качестве потенциальных кандидатов политтехнолог рекомендовал рассматривать выходцев с юга или юго-востока Украины.

Как сообщали "Комментарии", в сети появились снимки, на котором запечатлена встреча экс-главы главы предвыборного штаба текущего президента США Пола Манафорта с Виктором Януковичем. Это те самые снимки, которые Пол Манафорт потребовал изъять ранее из своего дела.

"https://www.bbc.com/russian/features-45002090