В 2012 году украинские политики заплатили Манафорту $31 млн

Украинские политики заплатили политтехнологу Полу Манафорту за консультационные услуги 31 миллион долларов только в 2012 году

Об этом заявил судебный бухгалтер ФБР Морган Магинос в ходе судебного заседания, передает "ДС" со ссылкой на The Washington Post.

"2012 год, по-видимому, был самым прибыльным годом Манафорта, украинские политики выплатили ему 31 млн долларов", - рассказал Магинос.

Кроме того, он добавил, что с 2010 по 2014 год Манафорт заработал более 60 млн долларов, из которых 15 млн потратил на жилье и другие покупки. Больше всего Манафорт потратил именно в 2012 году - более 9 миллионов долларов.

В свою очередь, представитель налогового агентства США Майкл Уэлш заявил, что Манафорт не уплатил полностью налоги с доходов, полученных в 2010-2014 годах в Украине.

Как сообщала "ДС", Оппозиционный блок остался должен американскому политтехнологу Полу Манафорту $2,4 млн за работу на выборах в Верховную Раду в 2014 году.