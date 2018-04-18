В 2013 году СБУ предупреждала Януковича об угрозе национальной безопасности из-за экспансии российского капитала

В оболонском райсуде Киева показали рассекреченное письмо СБУ президенту Украины Виктору Януковичу, в котором спецслужбы информировали его об опасности со стороны России.

СБУ предупреждала Януковича о российской экспансии в Украине Фото: ЕРА

За 14 месяцев до бегства экс-президента Украины Виктора Януковича в Россию СБУ предупреждала его о возможности российской агрессии. Об этом 18 апреля заявила сторона обвинения во время заседания Оболонского суда Киева, который рассматривает дело по обвинению Януковича в госизмене, передает корреспондент "ГОРДОН".

Прокуроры предъявили суду рассекреченное письмо на тот момент главы СБУ Игоря Калинина лично президенту Януковичу, датированное 15.01.2013 года.

В письме говорится, что СБУ имеет информацию, в том числе полученную через службу внешней разведки ГУР Минобороны, которая свидетельствует об "угрозе национальной безопасности Украины вследствие агрессивной экспансии российского капитала во все сферы жизнедеятельности государства и активной поддержки руководства политических кругов РФ с использованием государственных спецслужб".

Калинин предупреждал Януковича, что руководство РФ реализует стратегию по возвращению России статуса ведущего геополитического игрока, что по мнению российских провластных ученых-геополитиков невозможно без восстановления влияния на регионы ближнего зарубежья, в первую очередь над Украиной.

По данным СБУ, в РФ считали восстановление контроля над Украиной главным для ее геополитической экспансии на евразийском направлении. Своих целей Россия хотела достичь с помощью комплексной системы из гуманитарных и экономических инструментов, которые координировались из единого центра.

"Доминирование российских компаний фиксируется в сфере поставок газа, нефтепереработки, оптовой и розничной реализации нефтепродуктов, беспроводной связи, и энергораспределительной сферах. Стремительно растет доля РФ в судостроении, энерго- и машиностроительных отраслях, финансовом и банковском секторах, на страховом рынке и рынке ценных бумаг", - говорится в письме.

Калинин также сообщал, что россияне хотят получить контроль над земельными ресурсами Украины.

"Характерной чертой экспансии российского капитала в Украину на нынешнем этапе, это тесное сотрудничество государственных органов, в том числе спецслужб, и финансово-промышленных группп, которая координируется специально созданной межведомственной группой при президенте РФ", - сообщали украинские спецслужбы президенту.

В числе руководителей межведомственной группы в СБУ называли советника президента РФ Владислава Суркова, руководителя администрации президента РФ Сергея Иванова и директора Службы внешней разведки РФ Михаила Фрадкова.

"Одна из неофициальных целей работы выше указанной группы, является создание позиции для опосредованного давления на руководство Украины по вопросам вступления нашего государства в таможенный союз. Деятельность этой группы имеет отношение также к тактике навязывания российским правительством Украине создания на базе государственных монополий совместных российско-украинских компаний с приоритетным контролем в РФ", - писал Калинин.

Он добавил, что Россия хочет взять контроль над перспективными отраслями украинской экономики и не допустить туда западных инвесторов. Также в письме говорилось о заинтересованности России в усилении зависимости Украины от российских товаров и превращения ее в рынок российской продукции. Российскую гуманитарную интервенцию в СБУ видели в интенсивной работе РФ с проживающими в Украине россиянами и пророссийскими группами, а также продвижении идеи объединения Украины и России "на основе общих гуманитарных ценностей".

Главной опасностью для Украины Калинин называл скрытное продвижение Россией идей Евразийской интеграции и постепенное изменение мировосприятия украинцев.

Для сохранения украинского суверенитета и уменьшения российского влияния глава СБУ рекомендовал Януковичу создать межведомственную группу по анализу влияния РФ на экономическую, политическую, социальную, гуманитарную и информационную сферы в Украине, а также изучить влияние российского капитала и спецслужб, в том числе с использованием "противоправных экономических механизмов". Также он предлагал разработать комплексный план действий по противодействию "деструктивному влиянию" иностранного государства на все сферы жизни Украины.

На письме есть резолюция Януковича с надписью "к исполнению".

В Оболонском суде Киева рассматривают дело по обвинению Януковича в госизмене, пособничестве в ведении войны и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшем гибель людей.

Янукович был президентом Украины с 2010-го по 2014 год, после бегства из страны проживает в России.

Януковичу инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны), ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).