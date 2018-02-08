В 2018 году МИД ожидает отмены виз с Таиландом и Мексикой

В МИДе работают на отменой визового режима со странами шенгенского "белого списка" - т.е. теми, граждане которых имеют право безвизового въезда в ЕС. Об этом в интервью Европейской правде заявил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

"Мы рассчитываем на результат в ближайшее время", - сказал он.

По словам Погорельцева, в 2018 году МИД планирует добиться безвизового режима со 100 странами мира.

"По "белому шенгенскому списку" мы работаем практически со всеми странами, и могу заверить, результаты будут. В частности, мы ведем переговоры с государствами Персидского залива - это Бахрейн, Катар, Кувейт, Оман и Саудовская Аравия", - сказал дипломат.

Также, по словам представителя МИД, ведется работа над отменой виз для въезда в Колумбию, Уругвай, Перу, Багамские острова, Вануату, Кирибати, Маршалловы острова, Палау, Самоа, Соломоновы острова, Тринидад и Тобаго, Мексику, Таиланд.

Дипломат уточнил, что не во всех случаях речь идет именно о безвизовом режиме. Например, с Катаром речь идет о варианте получения визы по прибытии, в аэропорту.

В декабре 2017 года Европейская комиссия представила свой первый отчет в рамках механизма приостановления безвизовых режимов с третьими странами, в котором озвучила ряд требований к Украине по выполнению ею взятых на себя обязательств.