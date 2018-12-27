В Администрации президента Порошенко подведут итоги военного положения

Силовые структуры готовят секретное совещание в АП относительно проведения мероприятий в ходе особого режима.

В Администрации президента Украины Петра Порошенко готовят провести секретное совещание с правоохранительными и силовыми структурами относительно мероприятий проведенных в рамках режима военного положения.

Об этом уведомил советник президента Украины Юрий Бирюков в эфире телевизионного ток-шоу.

Он отметил, что в ходе совещания будет подведен итог действий по укреплению обороноспособности страны за последние 30 дней.

"Отчеты готовятся. Анализ этих отчетов происходил постоянно. Послезавтра будет большая итоговое совещание на уровне армии. Это будет не публично", - отметил Бирюков.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что военное положение прекращается 26 декабря 2018 года. Решение президента утверждено с Советом нацбезопасности и обороны Украины.

Глава государства отметил, что готов продлить отдельные меры и ограничения военного положения, предлагаемые правоохранителями и, в частности, Госпогранслужбой Украины.

АиФ-Украина

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