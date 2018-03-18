В аннексированом Крыму открылись все участки для голосования на выборах президента РФ

Оккупационные власти АР Крым отчиталась, что на территории полуострова открылись все участки для голосования на выборах президента РФ. Об этом УНН сообщает со ссылкой на представителя оккупационной власти, возглавляющего так называемый Избирком Крыма Михаила Малышева.

"С 8 утра избирательные участки открыты и будут работать до 20 вечера. В штатном режиме, срывов не было", - сказал Малышев.

Он заявил, что на территории полуострова открыто 494 избирательных участковые комиссии и 27 территориальных.

Так сообщается, что подконтрольный РФ глава Крыма Сергей Аксенов уже проголосовал.

Напомним, Украина считает нелегитимным проведение выборов президента РФ на территории аннексированного полуострова.

Президент Украины призвал мировое сообщество не признавать результаты выборов президента РФ в Крыму. Ряд стран уже осудили проведение выборов на территории автономии. В частности, о не признание выборов заявило руководство Европейского Союза