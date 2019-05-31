В АП настаивают на достоверности стенограммы из консультаций Зеленского с главами фракций

В администрации президента Украины заявили о том, что в стенограмму консультаций Владимира Зеленского с главами фракций и руководством украинского парламента не вносились. При этом в АП пообещали опубликовать аудиозапись из встречи, "если будут обманывать".

"Не было никакой редакции, а если они будут дальше обманывать, мы предъявим общественности аудиозапись", - отметили в администрации.

При этом в Администрации президента утверждают, что представитель Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук говорил абсолютную правду о позиции участников встречи.

"Да, большинство участников встречи на словах были за открытые списки, но при этом говорили, что шансов принять избирательный кодекс (как раз с открытыми списками) - ноль. Так что фактически они были готовы поддержать закрытые списки без мажоритарки. А в итоге оставили и закрытые списки, и мажоритарку", - добавили в АП.

В администрации президента считают, что данная ситуация как раз является исчерпывающим ответом на вопрос, было ли у лидеров фракций и руководства Рады "хоть малейшее желание хотя бы сделать первый шаг в борьбе с политической коррупцией".

30 мая на сайте Администрации президента опубликовали стенограмму консультаций Зеленского с главами фракций и депутатских групп. Однако спикер Рады Андрей Парубий заявил о том, что стенограмма "перекрученная", а некоторые предложения из нее вообще извлекли. О неполноте стенограммы также заявил и лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко.

21 мая в Администрации президента прошли консультации Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады, главами фракций и групп, после чего президент подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля.

На следующий день депутаты отказались включить в повестку дня оба президентских законопроекта о внесении изменений в закон о выборах и о внесении изменений в закон о публичных закупках.

Зеленский обвинил депутатов в срыве договоренностей и упрекнул в желании переизбраться в парламент. А представитель президента в Раде Руслан Стефанчук сообщал об отказе Зеленского сотрудничать с парламентом до выборов из-за "недоговороспособности депутатов".

В свою очередь, спикер Андрей Парубий опроверг обвинения в срыве договоренностей по голосованию и потребовал опубликовать текст стенограммы встречи. По материалам: Интерфакс-Украина