В АП назвали условия, при которых президент Зеленский уволит Богдана

Президент Украины Владимир Зеленский уволит Андрея Богдана с должности главы Администрации президента, если Конституционный суд Украины примет решение о соответствии Конституции закона об очищении власти (люстрации). Об этом заместитель главы Администрации президента Украины Руслан Рябошапка заявил в эфире телеканала "112 Украина", информирует Радіо Свобода.

Рябошапка утверждает, что "закон о люстрации" является "некачественным и противоречит Конституции". "Когда одна норма прямо говорит, что люстрация не распространяется на органы государственной власти, а другая норма абсолютно ошибочно относит АП в органы государственной власти, то это означает, что закон не соответствует принципам верховенства права", - считает чиновник администрации Зеленского.

"Как только Конституционный суд вынесет решение, что закон о люстрации в этой части соответствует Конституции, с того же дня президент уволит Богдана как человека, который должен проходить через процедуру очищения власти", - сказал Рябошапка.

Министерство юстиции Украины направило письмо в Администрацию президента, в котором просит предоставить информацию об осуществлении люстрационной проверки новых руководителей администрации. Об этом 23 мая сообщил заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов.

Президент Украины Владимир Зеленский 21 мая назначил главой своей администрации Андрея Богдана. В команде президента заявили, что Богдан не подпадает под закон об очищении власти.

Проект Радіо Свобода "Схемы" сообщал, что Андрей Богдан не может работать на государственной службе до 2024 года, потому что дважды занимал должность правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики во времена президентства Виктора Януковича.