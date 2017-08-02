В августе политические советники лидеров "нормандского формата" проведут встречу

Первый заместитель спикера Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе Ирина Геращенко анонсировала встречу в "нормандском формате" (Украина, Франция, Германия, Россия) на уровне политических советников в августе для обсуждения подготовки переговоров лидеров государств.

"Сейчас речь идет о встрече лично в августе политических советников президентов", - сказала она в интервью "5 каналу" в середу.

По словам И.Геращенко ключевыми аспектами на переговорах станут выполнение достигнутых договоренностей лидеров "нормандской четверки" в рамках недавнего телефонного разговора, в частности стабилизация ситуации с безопасностью, но также и обсуждение возможности проведения встречи на уровне глав государств.

"Я не исключаю, что игра Кремля заключается в том, что Германия заходит в выборы, которые у них в сентябре, и возможно РФ пытается блокировать эти личные встречи. … Мне кажется, что Россия пыталась поставить на паузу "нормандский формат", учитывая выборы во Франции, учитывая выборы в Германии, потому как там нужно отвечать на очень неприятные вопросы, относительно ситуации с безопасностью, относительно причастности российской армии и оружия к этому конфликту", - предположила она.

И.Геращенко также подчеркнула, что встреча лидеров в "нормандском формате" "рано или поздно она должна быть, лучше раньше". По ее словам, также крайне важно чтобы на встрече были достигнуты конкретные результаты.