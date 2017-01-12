В банке Литвы нашли $30 млн экс-премьера Лазаренко

Международный проект журналистских расследований OCCRP сообщил, что литовское издание 15min.lt обнаружило в базе данных OCCRP документы, свидетельствующие о том, что на счету в банке Литвы лежат около $30 млн, связанные с бывшим премьер-министром Украины Павлом Лазаренко.

Об этом сообщает "Радио Свобода ".

Как говорится в сообщении, эти средства заморожены на счету местного отделения шведского банка SEB, и литовские суды каждые несколько месяцев продолжают это замораживание в течение последних 17 лет.

Банк отказался комментировать эти данные.

По данным расследования, речь идет о части из порядка 200-250 млн долларов, которые связывают с Лазаренко и которые были заморожены в нескольких странах с подачи властей США еще в 2004 году.

Ранее счет с упомянутыми 30 млн долларами в литовском банке Hermis принадлежал банку Лазаренко European Federal Credit Bank, который был ликвидирован. В 2000 году литовское отделение банка SEB купило банк Hermis вместе с этим счетом.

Павел Лазаренко убежал из Украины в 1999 году. В 2004 году он был осужден в США по обвинению в отмывании денег и отсидел 8 лет. На сегодняшний день проживает в США.