В "Батькивщине" назвали первую пятерку

Список Всеукраинского объединения "Батькивщина" на внеочередных выборах в Верховную Раду возглавили лидер "Батькивщины" и глава одноименной фракции в парламенте Юлия Тимошенко, лидер партии "Основа", внефракционный нардеп Сергей Тарута, а также экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, - передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина".

Список кандидатов в народные депутаты был утвержден и обнародован на съезде партии "Батькивщина" в понедельник в Киеве.

В первую пятерку списка политсилы также вошли зампредседателя парламентской фракции "Батькивщина" Сергей Соболев и нардеп от этой фракции Елена Кондратюк.

Вместе с тем, на съезде не были обнародованы имена остальных вошедших в список "Батькивщины" кандидатов в народные депутаты.

"Точно там Кожемякин, Иван Григорьевич (Кириленко), Немыря. Не хочу говорить по местам", - сказал журналистам Соболев, отвечая на вопрос, кто вошел во вторую пятерку "Батькивщины".

По его словам, работу над списком закончили поздно ночью.

Соболев также сообщил, что избирательный штаб "Батькивщины" на внеочередных выборах в Верховную Раду возглавляет народный депутат Иван Кириленко (фракция "Батькивщина").

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