В "Батькивщине" прокомментировали голосование за "языковой закон"

Заместитель председателя партии "Батькивщина" Иван Крулько прокомментировал результаты голосования, когда представители БПП только с 5 попытки смогли поддержали законопроект No5670-д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Об этом сообщает корреспондент РБК- Украина.

"Не играйте национальными интересами. Не вешайте бигборды, что язык объединяет, одновременно торпедируя закон о языке, который объединял большинство парламентских фракций", - подчеркнул политик.

По словам заместителя председателя партии "Батькивщина", БПП таки дал нужное количество голосов под давлением парламента, когда все депутаты начали кричать "Позор!". Тогда как "Батькивщина" единогласно поддержала за основу комитетский законопроект No5670-д, который является наиболее проработанным комитетом и общественностью.

"Он не идеален. Над ним еще надо работать до второго чтения, чтобы он имел действенные механизмы развития и защиты украинского языка как государственного. Защитить собственный язык - это обязанность парламента, чтобы государственный язык имел надлежащий статус. Если мы не защитим, то это не сделает ни одна другая страна!" - отметил Крулько.

В своем выступлении народный депутат также напомнил о том, что в ВРУ "Батькивщина" последовательно защищала украинский язык как государственный (во время языкового Майдана и когда в ВРУ внесли законопроект "Колесниченко- Кивалова"), и выступала за защиту языков нацменьшинств, которым угрожает исчезновение и которые являются наследием Европы.