В Белом Доме подтвердили встречу Тимошенко и Трампа

Президент США Дональд Трамп не давал лидеру Батькивщины Юлии Тимошенко никаких гарантий относительно поддержки Украины, поскольку она не является его коллегой.

Об этом сообщила администрация главы государства, передает The Washington Post.

По данным издания, в Белом доме подтвердили, что Трамп и Тимошенко действительно "на мгновение пересеклись" перед Национальным молитвенным завтраком, во время общей фотосессии.

"Пока никакие официальные заверения не были даны, поскольку экс-премьер- министр Украины не является коллегой президента США", - заявили в Белом доме.

В то же время, по данным издания, Трамп высказал обеспокоенность в связи с обострением конфликта на Донбассе.

Напомним, ранее некоторые СМИ сообщали о том, что лидер Батькивщины Юлия Тимошенко в США встретилась с главой государства Дональдом Трампом и заручилась его поддержкой для Украины.

Национальный молитвенный завтрак в США - это мероприятие, которое было основано в 1953 году президентом Дуайтом Эйзенхауэром. Он обычно проходит ежегодно, в первый четверг февраля. На него съезжаются политики со всего мира.

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