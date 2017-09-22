В Белом доме прокомментировали встречу Порошенко и Трампа

Белый дом распространил свое сообщение о встрече президента США Дональда Трампа и президента Украины Петра Порошенко.

"Президент Трамп приветствовал украинские реформы, которые способствовали экономическому росту внутри страны и оборонным возможностям, а также призвал президента Порошенко продолжать работу по устранению коррупции и улучшению бизнес-климата страны", - сообщили в администрации президента США, пишет 112.ua.

Также Трамп подтвердил поддержку украинского суверенитета и территориальной целостности. Кроме того, лидеры стран обсудили пути достижения перемирия на востоке Украины.

Напомним, 21 сентября президент Украины Петр Порошенко встретился с президентом США Дональдом Трампом на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью- Йорке. Переговоры продолжались около часа. В принимали участие вице- президент США Майкл Пенс, государственный секретарь Рекс Тиллерсон и спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер, министр иностранных дел Украины Павел Климкин, постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко и посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый.

После переговоров с Трампом Пороошенко заявил, что США поддерживают введение международного миротворческого контингента в Донбасс, а также положительно отозвался об уровне двухстороннего сотрудничества, в частности, в сфере безопастности и обороны.

Отметим, что предыдущая встреча Порошенко с Трампом в Вашингтоне 20 июня была непродолжительной. Как сообщают источники ZN.UA в окружении президента, формат встречи с Трампом не позволил Порошенко реализовать все поставленные им задачи. В то же время, переговоры украинского президента с представителями администрации президента США оказались более плодотворными.

Подробнее о результатах поездки президента Украины в Вашингтон читайте в материале Татьяны Силиной "В овальный кабинет за секонд-хендом" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина". По материалам: 112.ua /