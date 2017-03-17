В БПП дали прогноз относительно побега Насирова

Отстраненный руководитель Государственной фискальной службы Роман Насиров не будет бежать из Украины.

Такое мнение высказал заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко в кулуарах парламента.

"Надеюсь, что нет. 100 миллионов гривен - это даже для него и его семьи серьезные деньги. Тем более, он неоднократно говорил, что таких планов не имеет. Здесь его держат сейчас 100 миллионов", - сказал Гончаренко.

Руководителю Государственной фискальной службы Роману Насирову инкриминируют предоставление налогового займа для ряда предприятий, связанных с "газовым делом" экс-нардепа Александра Онищенко.

В ночь на 7 марта Соломенский райсуд Киева избрал Насирову меру пресечения - содержание под стражей сроком на 60 суток с альтернативой залога 100 млн грн.

САП просила суд назначить 2 млрд грн залога.

16 марта жена Насирова внесла за него залог. Отстраненный руководитель ГФС вышел из СИЗО. На него одели электронный браслет.