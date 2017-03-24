В БПП назвали кандидатов на замену Грыниву

Фракция "Блок Петра Порошенко" обсуждает сразу несколько кандидатур на пост главы своей парламентской силы.

Об этом "Украинской правде" сообщили источники во фракции БПП.

По словам депутатов, после заявления Грынива на совете фракции БПП о желании отставки наиболее вероятными кандидатурами являются Сергей Березенко, Ирина Луценко и Артур Герасимов.

"Сергей и Ира очень рвутся стать председателем. Артур устраивает все группы, но он сам не хочет, потому что это ответственность за голосование", - отметил один из высокопоставленных нардепов.

Также депутаты объясняют, что Грынив уже давно хотел оставить председательство БПП, однако его удерживал президент.

"Он сразу не хотел руководить фракцией. Единственная причина почему он идет - ему удалось уговорить Петра Алексеевича", - пояснил уже другой нардеп.

В то же время собеседники отмечают, что Грынив вообще может уйти из парламента на одну из должностей в Администрации президента, однако этот вопрос пока остается открытым.

О том, что председатель фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Игорь Грынив решил отказаться от занимаемой должности, стало известно 23 марта.