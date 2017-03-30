В БПП назвали заявление МИД РФ о проверке украинского народа на существование нацизмом

Заявление Захаровой о проверке украинского народа на существование - это чистой воды нацизм. Так народный депутат Украины фракции Партии "Блок Петра Порошенко" Ирина Фриз на своей странице в Facebook прокомментировала заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой о намерениях ее ведомства "исследовать, кто такой украинский народ и чего именно он хочет изначально" с привлечением экспертов-международников, передает УНН.

"Все чаще РФ срывается на нацистскую риторику. Все мы помним последствия теории о чистоте расы в ХХ-м веке. С ее помощью обосновывалось имеют право на существование те или иные народы.

Заявление Захаровой о проверке украинского народа на существование - это чистой воды нацизм. Недаром Кремль создает мифы о фашизме в Украине. Эта тема, как видим, очень близка современному российскому руководству", - отметила И.Фриз.

Она также подчеркнула, что такие заявления - это истинное лицо российской власти, это стиль их мышления. "Российский МИД, закусив имперские удилами, начал вершить судьбы наций. Следующий шаг - концлагеря, сожжение книг на площадях, борьба с вильномислячимы уже ведется.

На европейском континенте снова поднял голову нацизм и сегодня он имеет российское лицо. Все мировые лидеры должны осознать новую угрозу", - подчеркнула И.Фриз.

Ранее в МИД РФ назвали запрет въезда в Украину Ю.Самойловий " циничным и бесчеловечным актом".