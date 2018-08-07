В БПП не будут голосовать за продление закона об особом статусе Донбасса

Во фракции БПП высказали мнение, что действие закона об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО не будет продлено

Об этом сказал народный депутат от БПП Иван Винник на телеканале "112 Украина", сообщает "ДС".

"Думаю, он не будет продлен. У нас в феврале 2018 вступил в силу закон о деоккупации, который четко определил Российскую Федерацию как страну- агрессора, четко определил дату оккупации. Украина будет освобождать оккупированные территории, для этого создан оперативный штаб, осуществляется Операция объединенных сил. Если мы открываем закон о ОРДЛО, который недействителен, между прочим. Он никогда не вступит в силу, поскольку в статье 10 написана дата, когда эти выборы должны быть проведены, а именно 2015 ", - сказал он.

По его мнению, продолжение закона о ОРДЛО создаст конкуренцию норм.

"... поскольку по закону о ОРДЛО нет упоминания о РФ, в законе о ОРДЛО есть упоминание об амнистии, одновременно в законе о деоккупации есть упоминание о неотвратимости наказания лиц, совершивших вооруженную агрессию против Украины. Он полностью не соответствует действующим законодательным актам. Поэтому нам Конституция запрещает разбалансировать действующие правовые нормы ", - добавил народный депутат.