В БПП не назвали автора нового законопроекта по Донбассу

Законопроект о "новом формате" защиты страны позволит применять вооруженные силы Украины без объявления войны, сообщил глава парламенской фракции БПП Артур Герасимов. При этом, Герасимов не стал отвечать на вопрос журналистов о том, кто является автором документа.

"Консультации относительно проекта о реинтеграции Донбасса находятся на завершающей стадии. В нем две большие составляющие. Первая касается АТО. Благодаря антитеррористической операции мы остановили врага. Но сейчас, когда мы выиграли время, восстановили армию и оборонную промышленность, в условиях гибридной войны мы перейдем на новый уровень ответа на российскую агрессию", - цитирует его заявление "Украинская правда".

По словам Герасимова, вторая часть документа касается реинтеграции Донбасса.

Отвечая на вопрос о том, предусматривает ли законопроект введение военного положения, глава фракции заявил, что введение ВП законопроектом не регулируется.

"Ведение военного положения не регулируется этим законопроектом, механизмы для этого присутствуют и сегодня. Что касается ВСУ, то, действительно, сегодня юридически мы можем использовать ВСУ во время объявления войны или АТО", - указал он.

По словам Герасимова, новый закон позволит применять ВСУ и без объявления о состоянии войны.

В то же время, Герасимов не ответил, кто является автором законопроекта. "Увидим", - указал он, отвечая на вопрос журналистов.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Украине пора завершать антитеррористическую операцию на Востоке Украины и переходить к новому формату защиты от российской гибридной агрессии. По его словам, уточненный законопроект "О возобновлении государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей" будет представлен президенту.

Подробнее о "новом формате" защиты страны, который может прийти на смену АТО, читайте в статье Владимира Кравченко "АТО: что последует за сменой названия?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина". По материалам: Украинская правда /