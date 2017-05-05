В БПП объяснили, что Артеменко потерял статус нардепа

Народный депутат от фракции БПП Ирина Фриз сообщила, что Андрей Артеменко потерял статус нардепа из-за лишения гражданства Украины

Об этом Фриз написала на своей странице в Facebook.

"Указ президента означает потерю Артеменко статуса народного депутата Украины, что не требует голосования в сессионном зале, поскольку в соответствии с законодательством полномочия народного депутата прекращаются досрочно в случае прекращения его гражданства", - заявила она.

Фриз отметила, что прокуратура имеет все основания для уголовного преследования Артеменко по делу о государственной измене (ст.111 Уголовного кодекса Украины).