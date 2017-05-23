В БПП объяснили, почему Кутовой уходит в отставку

Министр аграрной политики Тарас Кутовой подал заявление об отставке на фоне разногласий по поводу земельной реформы.

Об этом заявил нардеп Украины от партии БПП Алексей Мушак в эфире программы "Последствия" на телеканале NewsOne.

У Кутового были разногласия с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом по поводу концепции земельной реформы.

"Земельная реформа, по сути, стала таким первым и серьезным конфликтом в правительстве. Не секрет, что у Тараса Кутового было свое видение земельной реформы и оно абсолютно расходилось с видением, которое презентовал недавно Владимир Гройсман", - пояснил депутат.

По его словам, "было ясно, что пока не договорятся между собой эти два политических деятеля",

Кроме того, Мушак заявил, что Кутовой не мог найти общего языка и со своим первым заместителем Максимом Мартынюком.

"Они также пропагандировали различные концепции земельной реформы, и это в том числе было одной из причин заявления об отставке", - добавил Мушак.

Как сообщал NewsOne ранее, министр аграрной политики Тарас Кутовой заявил, что уходит в отставку.

NewsOne

https://newsone.u