В БПП рассказали о ходе переговоров с МВФ

Представители Международного валютного фонда (МВФ) не соглашаются на согласованную с Венецианской комиссией формулу преодоления вето двумя третями состава Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС) и совета международных экспертов. Об этом в кулуарах Верховной рады рассказал народный депутат от "Блока Петра Порошенко" (БПП) Иван Винник, передает корреспондент РБК-Украина.

"Есть 7 представителей западных партнеров, которые составляют совет экспертов в вопросе создания антикоррупционного суда. Есть 16 членов ВККС, которые выполняют полномочия по предложениям назначения судей. Есть возможность накладывать вето у семи представителей западных партнеров. Предлагается согласованная с Венецианской комиссией процедура преодоления вето. Создается панель, на которой вето преодолевается двумя третями. Но это не устраивает МВФ. Они говорят, что эти две трети могут быть полным составом ВККС. Они считают, что полный состав ВККС Украины является компрометируемым и не может быть источником истины. Меня это как украинца оскорбляет. Ведь говорить, что 16 членов не кристально чисты, и закреплять это на уровне законодательства - это абсурд", - заявил Винник.

По его словам, МВФ использует вопрос антикоррупционного суда (АКС) для отсрочки предоставления транша.

"Заранее понимая, что антиконституционные предложения не могут быть поддержаны в Верховной раде - это используют как повод откладывать очередной транш помощи. МВФ понимает, что Украина вошла в предвыборный период и власть будет меняться. Пока они не поймут, кто будет ответственным за возврат долгов, мы не получим транш", - сообщил Винник.